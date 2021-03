Acht Stunden vor dem Computer, dann ist der letzte Satz im Homeoffice getippt, Mann und Frau will raus in die Sonne oder in den Garten - und dann sticht es plötzlich im Rücken.

Das böse Erwachen nach schlechter Haltung oder wegen falscher Büroausstattung kommt augenblicklich. Gemeinsam sagen wir Ersterem den Kampf an und lassen Ausreden wie "Ich hab doch keine Zeit", "Ich bin doch zu unbeweglich" und "Ich hab doch keinen Platz dafür" ab sofort nicht mehr gelten.

Jennifer Michel, A/B-Trainerlizenz für Gruppenfitness und Personal Trainer medical, ist Kursleiterin für verschiedene Angebote aus dem Bereich "Bewegung und Fitness" der Volkshochschule Lichtenfels. Michel hat eine Abfolge einfacher kurzer, aber effektiver Übungen zusammengestellt:

1. 1.Die erste Übung dient zur Entspannung der unteren Rückenmuskulatur, und um die generelle Muskelspannung im Rücken zu reduzieren. Sie nennt sich Fasziales Bücken. Setzen Sie sich aufrecht auf Ihren Stuhl, die Beine sind breit aufgestellt und die Fußsohlen befinden sich komplett am Boden. Lassen Sie den Oberkörper langsam nach vorne kommen und "hängen Sie ab". In dieser hängenden Haltung bewegen Sie sich von rechts nach links. Dadurch verringert sich der Muskeltonus, das Blut zirkuliert wieder und das Gehirn darf Ruhe finden. Verweilen Sie etwa ein bis zwei Minuten in dieser Übung.

2. 2.Die zweite Übung entgegnet der Rundhaltung im Rücken, die durch langes Sitzen entsteht, und hält zusätzlich die Wirbelsäule schön mobil. Setzen Sie sich auch hierfür wieder aufrecht hin. Nehmen Sie nun den rechten Arm über die Stuhllehne und die linke Hand auf den rechten Oberschenkel. Drehen Sie den Oberkörper weit nach hinten auf. Die Wirbelsäule ist aufgerichtet und der Blick geht weit nach hinten über die Schulter. Das Gesäß bleibt in der gleichen Position auf dem Stuhl. Atmen Sie dreimal tief ein und wieder aus und drehen Sie sich dann zur anderen Seite.

3. 3. Für die dritte Übung legen Sie den rechten Fuß auf das linke Knie. Dadurch entsteht eine Öffnung in der Hüfte und es wird eine leichte Dehnung in der Beinrückseite spürbar.

Um diese zu verstärken, nehmen Sie die rechte Hand an den Hinterkopf und führen Sie dann langsam den rechten Ellbogen zum rechten Knie. Die Dehnung verstärkt sich bis hin zum Gesäß. Zusätzlich ziehen Sie sanft den Kopf zur rechten Seite, um die Dehnung in der Nackenmuskulatur zu verstärken. Halten Sie hier ein bis zwei Minuten und wechseln Sie dann zur anderen Seite.

4. 4. Stehen Sie nun auf und legen Sie die Handflächen komplett auf dem Schreibtisch ab, so dass die Fingerspitzen Richtung Körper schauen. Wichtig ist, dass jeweils die komplette Hand inklusive Finger auf dem Schreibtisch abliegt. Gehen Sie dann langsam mit dem Körpergewicht nach hinten, so dass eine Dehnung in der Unterarmmuskulatur entsteht.

Es kann gut sein, dass die Dehnung intensiv wird. Hier wollen wir die Handgelenke wieder flexibel machen, deren Musklen durch die Arbeit mit der Maus extrem verkürzen. Falls möglich, arbeiten Sie mit beiden Händen gleichzeitig. Falls es am Anfang schwerfällt, mit einem Arm anfangen und dann Seiten wechseln: zwei Minuten beide Arme zusammen oder jeweils pro Arm.

5. 5.Legen Sie nun beide Hände am Schreibtisch ab und stellen Sie sich mit etwas Abstand zum Tisch auf. Schieben Sie langsam das Becken nach vorn und nehmen eine Dehnung in der Hüfte wahr. Das ist der Bereich, der durch die sitzende Haltung am Meisten verkürzt wird. Falls Sie die Dehnung hier verstärken möchten, legen Sie Ihre Hände in den unteren Rücken, spannen Sie den Bauch fest an und schieben Sie noch einmal mehr die Hüfte nach vorne.

Halten Sie diese Position etwa eine Minute.

6. 6.Bei dieser Übung ist es wichtig, sie langsam aufzubauen. Setzen Sie den rechten Fuß weit nach hinten und stellen Sie den kompletten Fuß ab. Spüren Sie dabei eine Dehnung in der Wade. Beugen Sie nun das vordere Bein, das Knie schaut dabei zum kleinen Zeh, und schieben Sie die rechte Hüfte weit nach vorn.

Im Anschluss strecken Sie die Arme auf Schulterhöhe weit zur Seite aus, wobei die Daumen nach hinten zeigen. Heben Sie das Brustbein und öffnen sich weit im Brustraum. Federn Sie sanft mit den Armen nach hinten, so dass Sie es gut in den Schultern, der Brustmuskulatur und dem Rücken spüren. Bei dieser Übung sorgen wir für Beweglichkeit in der kompletten Körpervorderseite und auch -rückseite. Dann auf der anderen Seite wiederholen.

7. 7.Für die letzte Übung stellen Sie sich vor Ihren Stuhl, legen Sie eine Hand auf dem Stuhl ab, die andere Hand nehmen Sie an den Hinterkopf, ziehen Sie sanft den Kopf mit dieser Hand Richtung Brust und Sie nehmen eine Dehnung über die Halswirbelsäule bis zur Brustwirbelsäule wahr.

Gehen Sie in dieser Übung sorgsam mit Ihrem Körper um, der Nackenbereich ist ein sehr sensibler Bereich. Halten Sie etwa 30 Sekunden bis eine Minute. Wechseln Sie anschließend zur anderen Seite.

Am besten zweimal

Wiederholen Sie die beschriebene Übungsabfolge bestenfalls zwei Mal am Tag, um sich fit und beweglich zu fühlen!