95 Prozent der Bewohner und rund zwei Drittel der Beschäftigten sind im BRK-Wohn- und Pflegeheim "Am Staffelberg" zwischenzeitlich geimpft . Wie das Rote Kreuz als Träger der stationären Pflegeeinrichtung mitteilt, freue man sich über die hohe Impfbereitschaft , da damit die Grundlage gelegt wurde, einen umfassenden Schutz zu erhalten.

Nach den Worten von BRK-Kreisgeschäftsführer Thomas Petrak hatten mobile Impfteams des Landkreises Lichtenfels am 1. Januar mit den Impfungen begonnen und konnten diese am 22. Januar mit Zweitimpfungen fortsetzen. In einem anstehenden dritten Termin sollen weitere Zweitimpfungen durchgeführt werden. Pflegedienstleiterin Carmen Stumpf bestätigte einen reibungslosen Ablauf an den beiden Impftagen. Die mobilen Impfteams, die u. a. mit Ärzten besetzt waren, seien sehr umsichtig mit den hochbetagten pflegebedürftigen Menschen umgegangen und erklärten stets ihre Handlungsweise. Auch hatten die Impfteams durchweg persönliche Schutzausrüstung getragen und achteten stets auf die Desinfektion . Ebenso behielten die Ärzte die Gesundheitsdaten im Blick und informierten sich vor Ort ausgiebig beispielsweise über die Medikation. Die vertrauten Pflegekräfte standen den Bewohnen ebenfalls im Bedarfsfalle zur Verfügung. Im Vorfeld wurden zudem viele Abstimmungen mit Angehörigen vorgenommen, damit eine hohe Informationstransparenz gewährleistet war. red