Bei der Jahreshauptversammlung des Gesangvereins Roth im Feuerwehrhaus blickte Vorsitzende Doris Pöhner kürzlich auf das vergangene Jahr zurück. Derzeit zählt der Gesangverein 69 Mitglieder, davon 16 aktive und sechs Ehrenmitglieder. Nach zwei Jahren Zwangspause ging es im Frühjahr/Sommer 2022 endlich wieder aufwärts. Die Einschränkungen im kulturellen Bereich wurden aufgehoben und das aktive Vereinsleben kam langsam wieder in Schwung.

Im Oktober wurde dem Gesangverein anlässlich seines 100-jährigen Bestehens in Eichstätt die „Zelter-Plakette“ verliehen. Im Frühjahr 1922 wurde auf Initiative des Kaufmanns Hans Unterburger ein Männergesangverein gegründet. Der erste öffentliche Auftritt fand im Juni 1923 beim Festkommers der „Concordia Roth “ statt.

„Als Auszeichnung für Chorvereinigungen , die sich in langjährigem Wirken besondere Verdienste um die Pflege der Chormusik und des deutschen Volksliedes und damit um die Förderung des kulturellen Lebens erworben haben, wurde die Zelter-Plakette 1956 von Bundespräsident Theodor Heuss als staatliche Auszeichnung gestiftet“, sagt Doris Pöhner stolz.

Kooperationen und Vorschau

Chorleiterin Brigitte Wolf zeigte sich zufrieden mit dem Singstundenbesuch. „Auch mit 16 Sängern ist ein kleines Konzert möglich. Bleibt dem Gesangverein Roth treu und macht weiter“, so Wolf.

Für die verhinderte Kinderchorleiterin Pia Hempfling berichtete die Vorsitzende . Die Kinderchorleiterin hat mit der Rektorin der Grundschule Leuchsental Kontakt aufgenommen und unter Mitwirkung der aktiven Kinderchorsängerinnen und -sänger wurde der Ablauf der Chorproben und das für Herbst 2023 geplante Musical „Randolf“ vorgestellt.

Auch mit der Musikschule Lichtenfels nahm Hempfling Kontakt wegen einer möglichen Kooperation auf. Die Musikschule sieht sich hier nicht als Konkurrenz zu den Vereinen, sondern möchte vielmehr die Kinder für die Musik begeistern und diese dann an die örtlichen Vereine weitergeben. Der Rother Kinderchor beteiligt sich auch am Projekt „Über den Kirchturm hinaus“ des katholischen Dekanats Coburg.

Vorsitzende Doris Pöhner berichtete in ihrer Vorschau über die Mitwirkung beim Gesangverein Obersdorf bei der Waldmaiandacht am 26. Mai sowie bei der 100-Jahr-Feier am 18. Juni. Für die Maiandachten in Roth wird der Termin noch bekannt gegeben. Ein Ehrungsabend des Gesangvereins Roth ist für Herbst 2023 geplant. gkle