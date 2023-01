Der Vorstand der Soldatenkameradschaft (SK) Draisdorf /Wiesen und Umgebung mit ihrem Vorsitzenden Karl Heinz Jäger hat ihre Mitglieder der neun Ortsteile nach Wiesen in das Jugendheim zur Jahreshauptversammlung eingeladen. Jäger begrüßte die erschienenen Kameraden.

Nach der Verlesung der Tagesordnungspunkte und dem Totengedenken ließ der Vorsitzende seinen Jahresbericht Revue passieren.

Der Vorstand hat beschlossen, den Jahresbeitrag von bisher fünf Euro pro Mitglied ab dem 1. Februar auf sieben Euro pro Mitglied anzuheben. Das ist die erste Beitragserhöhung seit der Einführung des Euro .

Pläne für 2023

Geplante Vorhaben der Kameradschaft sind am Mittwoch, 25. Januar, um 19.30 Uhr die Teilnahme am Vortrag des Heimatpflegers und Politikwissenschaftlers Hubert Kolling aus Unterzettlitz im Brauereigasthof Thomann in Wiesen zum Thema „Wiesen und der erste Weltkrieg“.

Des Weiteren ist ein Preisschafkopf-Rennen am Freitag, 24. Februar, im Jugendheim Wiesen geplant (Startgeld sieben Euro).

Auch eine eventuelle Beteiligung an der 66. Soldaten- und Friedenswallfahrt nach Vierzehnheiligen und am Festzug beim Kreismusikfest „150 Jahre Blasmusik Ebensfeld“ am 10. September wird angedacht beziehungsweise ist in Planung.

Weitere Einladungen zu Festen 2023 waren bis zur Versammlung noch nicht beim Vorstand eingegangen.

Peter Vietze