Kurz und knapp fiel die jüngste Gemeinderatssitzung in der Aula der Katzogelhalle aus.

Bürgermeister Max Zeulner unterrichtete das Gremium über den Bauzeitenplan zur Sanierung des Hochbehälters im Zuge der Sanierung der Wasserversorgung. Bereits am gestrigen Mittwoch musste von 8 bis 12 Uhr die Trinkwasserversorgung vorübergehend unterbrochen werden. Davon betroffen waren allerdings nur die Ortsteile der Gemeinde. Dies resultiere daraus, dass der Kernort bereits beim Hochpumpen des Wassers zum Hochbehälter versorgt werde, während die Ortsteile erst vom Hochbehälter aus ihr Trinkwasser bekommen, erklärte der Bürgermeister .

Im Hochbehälter befinden sich zwei Wasserkammern mit jeweils etwa 250 Kubikmetern Inhalt. Kammer eins wurde nun für die bevorstehenden Arbeiten vollständig entleert. Die Fertigstellung von Kammer eins ist für Ende Mai geplant. Dann kann diese wieder in Betrieb genommen werden, und es folgt die Sanierung der Kammer zwei, die bis Ende August dauern soll. „Es ist also immer eine Kammer in Betrieb, und der Inhalt einer Kammer entspricht in etwa dem Tagesverbrauch der Gemeinde, so dass es im Normalfall zu keinen Einschränkungen kommen sollte“, so Zeulner.

Sollte der Sommer jedoch wieder ein sehr heißer werden, der mit einer möglichen Wasserknappheit einhergeht, behalte man sich mögliche Einschränkungen beim Gießen von Gärten und beim Waschen von Autos vor, sagte der Bürgermeister .

Unter Bekanntgaben wies Max Zeulner auf die Blutspendetermine hin. Die Termine für Hochstadt sind am 10. März, 2. Juni und 1. September jeweils von 17 bis 20 Uhr sowie am 29. Dezember in Marktzeuln. wha