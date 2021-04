Dem alten und unscheinbaren Buswartehäuschen beim Trinkwasser-Hochbehälter steht in nächster Zeit eine optische Sanierung bevor. An dem Wartehäuschen aus Beton, das vermutlich in den 1970erJahren hergestellt wurde, hat wohl nie ein Bus gehalten.

Laut Gemeinderat Georg Zethner wurde es seinerzeit während der Ära des damaligen Bürgermeisters Theo Raab dort als Unterstand installiert, weil es andernorts schlichtweg „übrig“ war. Das Bauwerk ist bereits seit Jahren durch illegale Graffiti und Schmierereien verunstaltet. Nun jedoch wurde eine Anfrage durch einen jungen Graffiti-Künstler aus Obersdorf gestellt, der das Objekt gerne verschönern möchte.

Keine anstößigen Bilder erlaubt

Nach Meinung des Gemeinderats kann die Ansicht des Wartehäuschens durch diese Maßnahme nur besser werden und so wurde dem jungen Sprayer die Erlaubnis erteilt. Bürgermeister Max Zeulner wies jedoch explizit darauf hin, dass hierbei keine anstößigen Bilder oder Texte entstehen dürfen.

Ein weiteres Thema betraf Wasser- sowie Abwasserleitungen im Gemeindegebiet, die im Zuge des Straßenbaus zur B 173 neu verlegt werden müssen. Betroffen seien die Abwasserdruckleitung Wolfsloch-Hochstadt, die Abwasserdruckleitung Anger-Hochstadt sowie die Wasserleitung Wolfsloch-Hochstadt. Das Gremium segnete die Maßnahmen ab. Eventuell auftretende Probleme, zum Beispiel durch Planungsfehler oder fehlerhafte Ausführung dürfen nicht zu Lasten der Gemeinde gehen. Bürgermeister Zeulner: „Wir sind da sehr dahinter her, dass die Gemeinde keine Nachteile hat.“

Mehr Kontrollen angekündigt

Unter Bekanntgaben erwähnte das Gemeindeoberhaupt, dass die Kommune von der Sparkasse Coburg-Lichtenfels eine Geldspende in Höhe von 300 Euro für die Kindertagesstätte erhalten hat.

Dem 1. FC Hochstadt wird für die Beschaffung eines Nassmarkierungsgerätes ein Zuschuss in Höhe von 108,41 Euro gewährt. Künftig werde es verstärkt Geschwindigkeitskontrollen in der 30er-Zone in der Wolfslocher Straße beim Kindergarten geben, so der Bürgermeister .