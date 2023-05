Vom 19. bis 23. Juli geht es wieder rund in der Domäne Rödental : Fünf Tage Lebensfreude, Musik und Kabarett sind angesagt.

Der dritte Kultursommer Rödental bietet ein vielfältiges und vor allem hochkarätiges Programm mit Rock, Pop, Modern Brass, Liedermachern, Country-Musik und Kabarett .

Mit dabei sind diesmal Erwin Pelzig (Mittwoch, 19 Juli , 20 Uhr) mit seinem Programm „Der wunde Punkt”, LaBrassBanda (Donnerstag, 20. Juli, 20 Uhr), Truck Stop (Freitag, 21. Juli, 20 Uhr) mit ihrem einzigen Open-Air in Bayern, Hans Söllner (Samstag, 22. Juli, 20 Uhr ) und Gregor Meyle (Sonntag, 23. Juli, 19 Uhr).

Karten gibt es an allen bekannten Vorverkaufsstellen der Region, z.B. in der Buchhandlung Stache Rödental + Neustadt, bei der Neue Presse Coburg, in der Touristinfo Sonneberg, sowie online unter agenturstreckenbach.de zum Selbstausdrucken und bei Reservix unter reservix.de/tickets-kultursommer-roedental/t16182. red