Zu einem Flechtkurs für Erwachsene lädt die Umweltstation Weismain am Donnerstag, 10. Juni, um 18 Uhr ein. Unter Anleitung von Stefanie Schreiber flechten die Teilnehmer einen Himmelsstürmer-Gartenstecker in Rasseltechnik. Es wird eine Teilnahmegebühr für die Materialkosten erhoben. Anmeldungen nimmt die Umweltstation Weismain unter der Telefonnummer 09575/921455 oder per E-Mail an umweltstation@landkreis-lichtenfels.de entgegen. red