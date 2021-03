Bereits am Mittwoch, 10. März, entluden zwei Mitarbeiter zwischen 10 und 11 Uhr einen Firmentransporter, der in der Alten-Bamberger-Straße am Firmensitz abgestellt war. Während dieser Zeit stand die Heckklappe des Mercedes Vito offen. Das nutzte ein unbekannter Täter aus und entwendete einen Hilti-Werkzeugkoffer, in dem sich eine Bohrmaschine und ein Staubsauger sowie ein dazugehöriges Ladegerät befanden. Die Werkzeuge haben einen Wert von etwa 1000 Euro. Zeugen des Diebstahls werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09571/9520-0 mit der Polizeiinspektion Lichtenfels in Verbindung zu setzen.