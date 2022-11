Kürzlich fand nach dem Gottesdienst in der Stadtpfarrkirche zum Weltmissionssonntag das traditionelle Missionsessen im Pfarrzentrum St. Marien statt.

Die beiden Schwestern Beatrix und Victoria aus Peru sowie Schwester M. Regina Pröls aus Vierzehnheiligen waren zum Gottesdienst gekommen und stellten unter dem missio-Leitwort: „Ich will euch Zukunft und Hoffnung geben“ ihre Arbeit mit verwaisten Kindern und Jugendlichen in Peru vor.

In diesem Zusammenhang sagte der Missionkreis auch eine Spende in Höhe von 500 Euro zu, die direkt an das Projekt in Peru weitergeleitet wird.

Über die rege Teilnahme und Unterstützung der Pfarrgemeinde am Gottesdienst und Mittagessen freute sich der Missionskreis sehr. red