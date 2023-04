Chemnitz ist das Zentrum der Klassischen Moderne des 20. Jahrhunderts in Sachsen und wird im Jahr 2025 den Titel „Kulturhauptstadt Europas“ führen.

Bei der Fahrt, die die Volkshochschule Lichtenfels in der Zeit von Freitag, 28. April, bis Montag, 1. Mai , anbietet, werden die Highlights dieser Region besucht. Neben einer Stadtrundfahrt unter dem Motto „Chemnitz auf dem Weg zur Kulturhauptstadt Europas“ werden in Chemnitz auch die Kunstsammlungen am Theaterplatz und das Archäologische Museum besichtigt.

Noch Plätze frei

Ein Tagesausflug führt in den Musikwinkel nach Klingenthal und Marktneukirchen, wo neben einer Schauwerkstatt für Geigenbau auch das Musiukinstrumentenmuseum besucht wird. Weitere Highlights sind der Besuch des Cranach-Altars in Schneeberg, der größten und schönsten Mineralienschau der Welt, der Terra Mineralia, in Freiberg, der Besuch des Freiberger Doms mit Führung und Orgelanspiel und eine Führung durch Schloss Augustusburg.

Es sind noch einige Plätze frei. Nähere Auskünfte erteilt Sigrid Radunz-Fichtner, Lichtenfels , unter der Telefonnummer 09571/88835 oder per E-Mail an sr-reisen@web.de. red