Der SC Jura Arnstein gehört zu den Absteigern aus der Bezirksliga und schlägt seine Zelte nun erneut in der Kreisliga Coburg-Kronach Kronach auf. Dort stieg man als Meister der Saison 2018/19 noch auf. Die Karten sind also neu gemischt, auch wenn die Mannschaft rund um Trainer Oliver Schütz auf viele, altbekannte Gegner treffen wird.

Wie fällt Ihr Fazit zur Saisonvorbereitung aus?

Oliver Schütz: Im Großen und Ganzen bin ich zufrieden mit unserer Vorbereitung auf die neue Saison. Die Trainingsbeteiligung ist richtig gut, die Jungs ziehen alle an einem Strang und geben auch immer 100 Prozent. In unseren Testspielen haben wir viel ausprobiert und auch Spieler der zweiten Mannschaft miteinbezogen. Der Pokal hat unseren Trainingsplan etwas durcheinandergewirbelt, da die Spiele doch recht eng getaktet ausgetragen werden sollen. Hier mussten wir uns im Achtelfinale dem TSV Neukenroth verdient geschlagen geben. Alles in allem haben wir ganz ordentliche Leistungen gezeigt. Das Wichtigste ist jedoch die Tatsache, dass wir weitestgehend von Verletzungen verschont geblieben sind. Hier auch noch einmal ein großes Dankeschön an Florian Hoffmann und an Florian Dauer, der mit in das Trainerteam aufgerückt ist und mich bei meiner Tätigkeit unterstützt. Ich wünsche allen Mannschaften eine erfolgreiche und vor allem verletzungsfreie Saison. Wir sehen uns auf dem Platz!