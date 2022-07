Sowohl die erste als auch die zweite Herren-Mannschaft des Baur SV Burgkunstadt mussten Niederlagen quittieren.

Landesliga 2, Herren

TSV Melkendorf –

Baur SV Burgkunstadt 5:4

Beim Tabellenführer mussten in der ersten Runde sowohl Kapitän Stefan Kornitzky als auch Dorian Uhlein in zwei Sätzen ihre Matches abgeben. Pascal Mennel entschied nach zuletzt vier Niederlagen einen Match-Tiebreak für sich und sicherte den ersten Punkt für den Baur SV. Weitere Punkte holten David Mrazek, der im Spitzeneinzel lediglich zwei Spiele abgab, und Julian Winter, der sich ebenfalls in zwei Sätzen durchsetzte. Kevin Monat konnte seine Niederlage nicht abwenden, so dass es mit einem 3:3 in die Doppel ging. Monat/Uhlein fuhren mit einem Dreisatzsieg den vierten Punkt ein. Da sowohl das Einserdoppel Mrazek/Mennel als auch das bisher ungeschlagene Duo Kornitzky/Winter in zwei Sätzen unterlagen, fuhr der Baur SV mit leeren Händen nach Hause.

Ergbenisse: Trnka – Mrazek 1:6, 1:6; M. Küfner – Kornitzky 6:3, 6:1; T. Küfner – Monat 6:2, 6:2; Pongratz – Uhlein 6:0, 6:0; Angermann – Winter 4:6, 4:6; Baum – Mennel 1:6, 6:1, 8:10; Trnka/M. Küfner – Mrazek/Mennel 6:1, 7:5; T. Küfner/Pongratz – Kornitzky/Winter 6:2, 7:6; Angermann/L. Küfner – Monat/Uhlein 3:6, 6:2, 11:13

Landesliga 1, Herren 75

Baur SV Burgkunstadt –

TC Neutraubling 5:1

Die Burgkunstadter setzten sich souverän durch und feierten ihren zweiten Saisonsieg. Im Einzel entschieden Erwin Fischer , Theo Seiler und Heinz Thon ihre Begegnungen für sich. Einzig Otto Kießling war chancenlos. Die 3:1-Führung bauten die Burgkunstadter mit zwei Doppelsiegen nochmals aus.

Ergebnisse: Fischer – Deininger 6:2, 2:6, 10:8; Kießling – Eck 1:6, 2:6; Seiler – Hackl 6:3, 6:1, Thon – Schuler 6:2, 6:3; Fischer/Seiler – Eck/Hackl 6:3, 6:0; Thon/Guibert – Deininger/Barth 7:6, 7:6

Nordliga 1, Herren

Baur SV Burgkunstadt II –

MTV Bamberg II 2:7

Deutlich verlor die Herren-„Zweite“ die Heimspiel gegen den MTV Bamberg II. Da sich im Einzel lediglich Marcel Gäbelein gegen seinen Gegner durchsetzte, stand die Niederlage schon vor den Doppeln fest. Sebastian Schneider verlor ein hart umkämpftes Duell knapp im Match-Tiebreak mit 11:13. Tim Knäblein, Ruben Zuniga, Julien Zuniga und Stefan Fürst unterlagen jeweils in zwei Sätzen. Fürst/Zuniga holten im Doppel noch einen zweiten Punkt für die Burgkunstadter. die beiden anderen Partien sicherten sich die Gäste.

Ergebnisse: Knäblein – Vornlocher 0:6, 3:6; Schneider – Koch 1:6, 6:3, 11:13; R. Zuniga – Endres 5:7, 0:6; Fürst – Schröbel 3:6, 1:6; J. Zuniga – Strodtbeck 5:7, 4:6; Gäbelein – Frey 6:2, 6:1; Knäblein/Schneider – Vornlocher/Koch 6:7, 2:6; R. Zuniga/Gäbelein – Endres/Schröbel 5:7, 2:6; Fürst/J. Zuniga – Strodtbeck/Frey 6:1, 6:2

Nordliga 1, Junioren 18

Baur SV Burgkunstadt –

TC Weiß-Blau Thurnau 2:4

Die BSV-Junioren mussten sich mit einer Niederlage abfinden. Julian Winter verlor das Spitzeneinzel in zwei Sätzen, während Tim Knäblein im Match-Tiebreak das Glück nicht auf seiner Seite hatte. Auch Colin Heinisch unterlag klar. Maximilian Schwarzmeier sicherte problemlos einen Punkt. In den Doppeln siegten Winter/Knäblein deutlich. Schwarzmeier/Heinisch konnten die Gesamtniederlage hingegen nicht verhindern. jufi Ferner spielten, Herren 30, Nordliga 4: TC Reckendorf – Baur SV Burgkunstadt 5:1; Herren Nordliga 5: TC Weiß-Rot Cobrug III – Baur SV III 6:0; Kleinfeld U9 Nordliga 1: TC Weiß-Rot Coburg – Baur SV 13:6