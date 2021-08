Mit einem ungefährdeten 6:0-Erfolg im letzten Punktspiel gegen TC Gaimersheim beendeten die Herren 65 des Tennispark (TP) Lichtenfels die Tennis-Medenspielsaison 2021 in der Bayernliga Nord. An diesem Sieg beteiligt waren Jiri Vranak, Ludvik Sembdner, Gottfried Will, Gerd Bissinger, Karlheinz Schmidt und die neue Nummer 1 des TP, Radovan Cizek. Die Mannschaft feierte nur Siege und gab bei sechs Begegnungen insgesamt nur vier Matches ab. Vizemeister wurde der TC Bamberg mit 8:4 Punkten.

Das Team des Tennispark Lichtenfels steigt somit ungeschlagen in die Regionalliga auf und wird in der kommenden Saison viel reisen müssen. red