Kürzlich fand bei der Soldatenkameradschaft Mistelfeld die Vereinsmeisterschaft statt. Obmann Jürgen Panzer gratulierte allen Teilnehmern und freute sich, dass nach der pandemiebedingten Pause wieder 39 Teilnehmer an diesem Wettbewerb teilnahmen.

Für die Zukunft sei es wichtig, neue Schützenschwestern und Schützenbrüder zu gewinnen. Dass dazu auch eine Vereinsmeisterschaft gehöre, sei selbstverständlich, so Panzer. Er freute sich, dass neben dem öffentlichen Schießen und der Königswertung auch die Einzelklasse ausgeschossen wurde.

Schießwart Bernd Höppel nahm die Siegerehrung vor und konnte folgende Sieger verlesen: Noel Köhler (Schüler I), Linus Müller (Schüler II), Christian Panzer (Jugend) Yvonne Rauch (Damen), Florian Rauch (Schützen), Manuela Caspari (Damen Senioren), Irene Köhler (Damen Senioren I) und - gemeinsam auf dem ersten Platz - Richard Pettke und Richard Mayer (Senioren I).

Robert Herbst siegte in der Seniorenklasse mit der besten Serie von 200,6 Ringen. In der Luftpistole Jugend siegte Elias Kremer, in der offenen Klasse Matthias Heft. Bei den Wanderpokalen gewann Christoph Gagel den Jugendpokal, Anja Hofmann den Damenpokal und Hans Köhnlein den Herrenpokal.

Den besten Tiefschuss mit der Luftpistole und des gesamten Wettbewerbes erzielte Vorsitzender Jürgen Panzer mit einem 29,7 Teiler. Die Kirchweihscheibe sicherte sich Volker Kotschenreuther mit einem 55,0 Teiler. jp