Seit 2005 macht die Aktion „ Fledermäuse willkommen“ des bayerischen Landesamtes für Umwelt bayernweit auf den Schutz der bedrohten Fledermäuse aufmerksam. Im Rahmen der Aktion können engagierte Artenschützer mit einer Plakette ein öffentlich sichtbares Zeichen für den Fledermausschutz setzen.

Im Rahmen einer Feierstunde zeichnete Landrat Christian Meißner kürzlich insgesamt 19 Preisträgerinnen und Preisträger für ihr herausragendes Engagement im Bereich des Fledermausschutzes aus.

Auch Thomas Fischer und Johanna Reihs, Naturschutzfachkräfte der Unteren Naturschutzbehörde am Landratsamt Lichtenfels , sprachen ihre Anerkennung für die ehrenamtliche Arbeit aus. Im Landkreis Lichtenfels kommen 19 der insgesamt 25 bayerischen Fledermausarten vor.

Dies ist nicht zuletzt auf die abwechslungsreiche Kulturlandschaft zurückzuführen. Die örtlichen Gegebenheiten böten den Tieren optimale Lebensraumbedingungen, betonte Matthias Hammer in einem Fachvortrag.

Die Preiträger im Einzelnen

Ausgezeichnet wurden folgende Gemeinden und Einzelakteure: die katholische Kirchengemeinde St. Clemens in Neudorf b. Weismain, die katholische Kirchengemeinde St. Andreas in Weiden, die Stadtpfarrkirche Weismain, die Kirche „Maria Schmerz“ in Eggenbach, die katholische Kirche Döringstadt, die Hankirche „Maria Immaculata“ Prächting, die evangelische Kirche Schney, die Guts- und Forstverwaltung Callens von Seckendorff Ebneth-Trautskirchen, der Landesbund für Vogelschutz in Bayern Kreisgruppe Lichtenfels , Friedrich Müller , Familie Saam, Sabine Schleicher, Christina Vogel, Kevin Hennig, Ute Hauptfleisch, Fred Goller, Forstgut Banz, Markt Ebensfeld sowie die Bundesautobahn GmbH. red