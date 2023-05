Die Albert-Blankertz-Schule bestätigte ihren Status als „Umweltschule in Europa/Internationale Schule der Nachhaltigkeit “. Die Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufen fünf bis neun nahmen an einem „CO2-Challenge – Tag der Nachhaltigkeit “ teil. Insgesamt wurden sechs Workshops zu verschiedenen Themen angeboten, wobei bis auf den „Waldspaziergang“ die Teilnahme an zwei Workshops verpflichtend war.

Übergeordnetes Ziel war es, die Schülerinnen und Schüler für nachhaltiges Handeln zu sensibilisieren und CO2-Einsparmöglichkeiten aufzuzeigen und selbst auszuprobieren.

Beim Workshop „Fit ins Fahrradies“ wurden die Fahrräder für die Saison vorbereitet. Ein Frühjahrscheck wurde durchgeführt und kleine Mängel – wie die richtige Einstellung der Größe, die Einstellung der Gangschaltung aber auch das Flicken eines Plattens – wurden behoben.

Im Workshop mit Eleni Karampatsi lernten die Teilnehmer „Naturkosmetik“ kennen. Sie stellten Peeling, Deo und Handcreme selbst her und füllten ihre Produkte in kleine Gläser ab.

Unter Anleitung von Ariane Colbentson und Bianca Pflüger lernten die Schülerinnen und Schüler fleischlose Alternativen für die Pausenverpflegung kennen. Dabei wurde auf Fleisch verzichtet und nur vegane und vegetarische Produkte zubereitet.

Das sah nicht nur lecker aus, sondern schmeckte auch. Müsliriegel, Aufstriche mit Linsen und Feta sowie Bruschetta fanden beim anschließenden Pausenverkauf reißenden Absatz.

Im Wald unterwegs

„Dem Müll auf der Spur“ waren die Teilnehmer mit Laura Zech. Sie entwickelten ein Fotoprojekt mit Playmobilfiguren als Mülldetektive. Gleichzeitig machten sie auf die Müllsituation rund um die Schule aufmerksam.

„Waldwandeln“ hieß es mit Maria Mallach und Daniel Wagner. Mit Wärmebildkamera und Drohne machten sie sich auf die Suche nach den Bewohnern des Waldes. Dabei lernten sie den Unterschied zwischen „Fegen“ und „Fegen“ kennen, lasen die Spuren von Hirsch, Wildschwein und Fuchs und nahmen den Wald mit allen Sinnen wahr. Wer wollte, konnte sogar barfuß den Waldboden spüren.

Am Ende der vierstündigen Reise durch Wald und Wiese waren die Schuhe nass, die Herzen aber glücklich.

Michael Schott beteiligte sich am Tag der Nachhaltigkeit unter dem Motto „Technikunterricht goes nachhaltig “. Im Technikraum wurden Insektenhotels gebaut. Nach der Schule sollte es nicht lange dauern, bis ein idealer Platz für sie gefunden war. che