„Alle freuen sich, dass wir die verschobene Firmung nun doch noch feiern können“, sagte Pastoralreferentin Birgit Janson vor dem Festgottesdienst in der Redwitzer St. Michaelskirche. Die aktuelle Situation habe die Vorbereitung erschwert: Kleine Teilgruppen und gemeinsame Unternehmungen waren sehr eingeschränkt. Eine gemeinsame Wanderung mit dem Ziel Versöhnungsweg war jedoch möglich.

An ihrem großen Tag fanden sich die 15 jungen Christen aus den Pfarreien St. Laurentius Lettenreuth, der Pfarrei zur heiligsten Dreifaltigkeit in Marktgraitz und aus der Kuratie St. Michael in Redwitz dann mit ihren Eltern, Paten und Angehörigen im Gotteshaus ein. Dort spendete ihnen Domkapitular Thomas Teuchtgräber das Sakrament der Firmung. Gemeinsam mit Dekan Lars Rebhan zelebrierte er die Messe. Gebetet wurde um den Geist der Weisheit, des Rates, der Einsicht, der Erkenntnis, der Stärke und der Frömmigkeit, um ein Leben im christlichen Sinne zu führen. In seiner Ansprache erklärte Teuchtgräber den Jugendlichen, dass sie von Gott mit ihren Namen, den sie von ihren Eltern und Paten in der Taufe erhalten hatten, durch den heiligen Geist zur Firmung gerufen wurden.

Der Heilige Geist ist aus Sicht des Pfarrers eine Art „Influencer“. Dieser wirke in den Christen durch Großzügigkeit, Hilfsbereitschaft, Freundschaft, Freude , Liebe und Vertrauen. „So soll euer Reden und Tun immer im Geiste Gottes wirken“ gab Teuchtgräber den Firmlingen mit auf den Weg. Nach der Erneuerung des Taufversprechens spendete der Geistliche den 15 Firmlingen das Firmsakrament. Er legte ihnen die Hand auf, zeichnete ein Kreuz auf die Stirn und sprach: „Sei besiegelt durch die Gabe Gottes , den Heiligen Geist .“ rdi