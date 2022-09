In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag steckten Unbekannte die Tür eines Mehrfamilienhauses in der Coburger Straße in Lichtenfels in Brand. Die Kriminalpolizei in Coburg hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht jetzt Zeugen.

Zwischen 23.40 Uhr und 0.20 Uhr versuchten sich zwei Männer mittels mehrfachem Klingelns, lautstarkem Schreien und Klopfen Zutritt zu einem Mehrfamilienhaus zu verschaffen.

Feuer am Seiteneingang

Nachdem die Täter an der Haupteingangstür in der Coburger Straße scheiterten, liefen sie in die Bäckergasse zur Seitentür des Anwesens.

Diese zündeten die Unbekannten an und flohen anschließend. Eine 52-jährige Bewohnerin entdeckte das Feuer an der hölzernen Tür glücklicherweise rechtzeitig und löschte es mit einem Eimer Wasser. Am Gebäude entstand dennoch ein Schaden in Höhe von 5000 Euro.

Zeugenaufruf

Wer hat im Bereich der Coburger Straße oder der Bäckergasse verdächtige Wahrnehmungen gemacht oder kann Hinweise zur Tat oder Flucht der beiden Männer geben? Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09561/645-0 bei der Kriminalpolizei in Coburg zu melden. pol