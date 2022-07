Für aktive Schützen aus dem gesamten Schützengau Nord beginnt das Schwürbitzer Schützenfest am Donnerstag, 14. Juli, mit Beginn des Hauptschießens im Schießstand auf der Göritze. Das Schießprogramm ist aufgeteilt in Freihandschützen und Auflageschützen, die ab dem Jahrgang 1971 die Auflage nutzen dürfen. Schießleitung und Vorstand haben sich ein attraktives Programm einfallen lassen und es werden gleich vier Gedächtnisscheiben herausgeschossen. Die Hauptscheiben erinnern an Marika Höppel und Hans Weberpals. Bei der Meisterscheibe gilt Zehntelwertung und die Meisterscheibe ist mit der Glückscheibe kombiniert. Startgeld wird nicht erhoben. Der gesamte Erlös bei moderaten Preisen für Tief- und Serienschuss wird an die teilnehmenden Schützen wieder ausgeschüttet. Mitglieder der Schützengesellschaft schießen zusätzlich noch auf die Königsscheibe, beschränkt auf drei Schuss. Die Schießtermine sind Donnerstag, 14. Juli, Montag, 18. Juli, und Dienstag, 19. Juli, jeweils von 19 bis 22 Uhr. Das Schützenhaus ist schon ab 18 Uhr geöffnet. red