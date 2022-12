Viele Eltern waren dem Aufruf des Elternbeirats des Katholischen Kindergartens St. Bernhard Klosterlangheim gefolgt und hatten selbst gemachte Dekorationsartikel, Strickwaren, Holzarbeiten, allerhand Leckereien und vieles mehr zur Verfügung gestellt.

Erlös für Kiga-Projekte

An den beiden Verkaufstagen des Weihnachtsbasars war vor dem Kindergarten viel los. Der Erlös der Aktion in Höhe von 923 Euro soll unter anderem die Aufführung eines Puppentheaters in der Einrichtung ermöglichen. Die Vorsitzende des Elternbeirates , Anna-Lea Singer zeigte sich vom Engagement der Eltern begeistert.

Großer Dank

„Es war toll zu sehen, wie viele Eltern mitgemacht und wie viel Arbeit sie in die Produkte investiert haben.“ Die Leiterin des Kindergartens freut sich über die große Spende und dankte dem Elternbeirat für die Organisation und allen Eltern und Besuchern der Veranstaltung, die zu diesem Ergebnis beigetragen haben. tüb