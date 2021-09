Als Hans Josef Stich ( CSU ) in der Wahlnacht gegen 23 Uhr die Rathaustreppe in den ersten Stock hinaufsteigt, wird er mit Beifall empfangen. Parteifreunde und CSU-Stadtratskollegen freuen sich über den Wahlerfolg des bisherigen Zweiten Bürgermeisters , der mit nur drei Stimmen die 50-Prozent-Marke überschreiten und somit die absolute Mehrheit erringen konnte.

Vorläufiges Endergebnis

Kurz zuvor hatte Wahlleiter Wolfgang Hörath das vorläufige Endergebnis verkündet, wonach Stich mit 3371 Stimmen vor seinen Mitbewerbern Mario Schönwald (FW) und Sandra Nossek (Grüne) liegt, die zusammen 3368 Stimmen erhielten. Insgesamt hatten 6739 von insgesamt 9015 Wahlberechtigten bei der Bürgermeisterwahl abgestimmt, was einer Wahlbeteiligung von 75,1 Prozent entspricht. Auf Mario Schönwald entfielen 37,1 Prozent der gültigen Stimmen, auf Sandra Nossek 12,9 Prozent.

Ergebnis zu Hause erwartet

Die Auszählung am Wahlabend hatten Hans Josef Stich und seine Frau Monika von zu Hause aus verfolgt. Nachdem das vorläufige Endergebnis vom Wahlleiter bekanntgegeben worden war, kam das Ehepaar ins Rathaus. In seiner ersten Stellungnahme sagt Stich: „Das war eine Achterbahnfahrt heute.“ Er such den Kontakt zu den Mitbewerbern, dankt Sandra Nossek und Mario Schönwald für den fairen Wahlkampf.

Unter den ersten Gratulanten waren Landrat Christian Meißner sowie Jürgen Kohmann , der bisherige Staffelsteiner Bürgermeister , der im Juni aus gesundheitlichen Gründen sein Amt vorzeitig zur Verfügung gestellt hatte.

Hans Josef Stich, der hauptberuflich Werkleiter der Obermain-Therme ist, hatte in den vergangenen Monaten der Vakanz im Rathaus der rund 10 300 Einwohner zählenden Stadt als amtierender Bürgermeister die Amtsgeschäfte geführt.

In zwei Wochen müssen die 9015 Wahlberechtigten noch einmal zur Wahlurne gehen oder Briefwahlunterlagen anfordern.