Der 1. FC Horb hat wegen der Corona-Pandemie schwierige Zeiten hinter sich. Bei der Generalversammlung im Sportheim dankte Vorsitzender Frank Kestel all denen, die in der letzten Zeit mitgeholfen hätten, den FC über Wasser zu halten. Es habe zwar kein Spielbetrieb geherrscht, dennoch sei die Arbeit nicht weniger geworden. Kestel sah das Interesse der Ortsbevölkerung am FC schwinden. „Da stellt man sich schon die Frage“, so Kestel, „warum man das macht und so viel ehrenamtliche Arbeit reinsteckt“.

Derzeit hat der Verein 62 Mitglieder . „Die finanzielle Geschichte war eng“, gab Kestel an die Mitglieder weiter, denn die Kosten seien während der vergangenen eineinhalb Jahre weitergelaufen. Kestel dankte der Gemeinde dafür, dass sie die fällige Rate für das BLSV-Darlehen übernommen hatte. Ansonsten hätte es um die Existenz des Vereins schlecht ausgesehen. Zurzeit nutzt der TSV Marktzeuln die Sportanlage für das Training und Spiele sowie das Sportheim für Spielersitzungen. „Wenn keine Unterstützung kommt, droht die Schließung des Vereins“, schaute Kestel düster voraus. „Auch, weil altgediente Mitglieder sich zurückgezogen haben.“ Eine gewisse Wirkung habe ein Rundbrief gebracht. Eine Horberin und jüngere Mitglieder hätten Bereitschaft zur Mitarbeit signalisiert, um den Verein zu unterstützen.

Das Vertrauen der Mitglieder als Vorsitzender erhielt erneut Frank Kestel. Zweiter Vorsitzender ist Jonas Kestel. Auf den bisherigen freien Posten des Geschäftsführers wurde Dieter Kestel gewählt. Neue Hauptkassierin ist Elke Classen.

Für den bisherigen Platzwart Günter Zachmann, der aus gesundheitlichen Gründen dieses Amt nicht mehr ausführen konnte, übernimmt Bastian Ossmann. Schriftführer ist Frank Wendler, bisher war das Holger Maaser. che