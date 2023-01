Mit Metal-Hymnen wie „ Heavy Metal Breakdown“ gehören „ Grave Digger “ seit Beginn der 1980er Jahre zu einer der prägendsten und einflussreichsten Bands der deutschen Metal Szene.

Im Jahr 2020 wurde das bereits 40. Bühnenjubiläum der Metal-Meister eingeläutet. Das soll noch immer gebührend gefeiert werden.

Liveclub wird beben

Im Zuge ihrer „Knights & Riots“-Tour gastiert „ Grave Digger “ am Donnerstag, 19. Januar, ab 20 Uhr im Liveclub. Einlass ist um 19 Uhr.

Tickets sind im Vorverkauf über kartenkiosk-bamberg.de erhältlich.

Auf ihrem 20. Studioalbum, das im Mittelpunkt des Konzerts stehen wird, vollenden „ Grave Digger “ ihre epische Highlands-Geschichte. „Fields of Blood“ ist die Vollendung einer legendären Trilogie nach „The Clans Will Rise Again“ und „Tunes Of War“ und eine wahre Metal-Sound-Schlacht.

Metal trifft Highlands

Die Songs nehmen das Publikum auf eine Reise durch die schottische Geschichte: Treibende Riffs und epische Refrains treffen auf die berühmten „Great Highland Bagpipes“.

Die Band zeigt auch nach 40 Jahren Musikgeschichte das, was sie am besten kann: Refrains und Riffs, die sich in die Gehörgänge und Herzen fräsen, um dort zu bleiben. red