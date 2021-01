Zwischen dem Vermieter und seinem Mieter in einem Mehrfamilienhaus in der Weiherdammstraße kam es am Dienstagnachmittag zu einem handfesten Streit. Im Verlauf des Streits schlug und trat der 55-jährige Mieter auf seinen 57-jährigen Vermieter ein, so dass dieser die Treppe hinunter getrieben wurde. Der Vermieter erlitt leichte Verletzungen und musste sich in ärztliche Behandlung begeben. Die Ermittlungen dauern noch an.