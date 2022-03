Wer den Traum vom wohligen Eigenheim in die Tat umsetzen will oder vielleicht schon ein Haus gekauft hat und es renovieren oder sanieren will, wer sich nach einer neuen Heizung, einem neuen Bad, einer Photovoltaiklösung umschaut – der ist bei der „Wir bauen“-Baufachmesse 2022 genau richtig. Am kommenden Wochenende, 19./20. März, findet sie in der Stadthalle in Lichtenfels statt. Über 50 ausschließlich regionale Handwerker finden in der Halle genügend Raum, um sich und ihr individuelles Leistungsportfolio zu präsentieren. Der Veranstalter Heiko Bayerlieb zeigt sich im Vorfeld zuversichtlich: „Die letzte Baufachmesse in Lichtenfels fand im Herbst 2020 statt und war gekennzeichnet von starken Corona-Einschränkungen. Ich freue mich sehr, das Format nun wieder unter hoffentlich halbwegs normalen Zugangsvoraussetzungen anbieten zu können.“ Die Messe ist am Samstag und Sonntag von 10 bis 18 Uhr geöffnet.Der Eintritt ist frei.Weitere Informationen zur Messe und allen Ausstellern gibt es unter www.wir-bauen-magazin.de. Foto: Messeveranstalter