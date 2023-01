Ingrid Kraus beging am Dreikönigstag im Kreis ihrer Familie bestens aufgelegt und geistig sowie körperlich noch sehr fit ihren 90. Geburtstag .

Die Jubilarin wurde 1933 in Prag geboren und kam nach dem Krieg 1950 über Umwege nach Lichtenfels . Hier fand sie eine Arbeit im Gasthaus „Zum Schwanen“, wo sie ihren 21 Jahre älteren Mann Johann Kraus kennenlernte und im September 1952 heiratete. Der gelernte Maschinenschlosser arbeitete zunächst bei einer auswärtigen Firma und war später für die Polstergestellfirma Christ in Oberwallenstadt tätig.

Ingrid Kraus war zuletzt 25 Jahre lang bis zur Rente bei der Stadt als Reinigungskraft in der Grundschule in der Kronacher Straße beschäftigt. Nach dem frühen Tod ihres Mannes im Jahr 1981 war Ingrid Kraus mit drei Lebensgefährten liiert, die ebenfalls alle schon verstorben sind. Ingrid Kraus hat zwei Kinder. Mit Tochter Ursula Walter wohnt sie zusammen in einem Haus, während der Sohn Volker in Oberwallenstadt beheimatet ist. Außerdem kann sie sich über fünf Enkel und fünf Urenkel freuen.

Völlig unabhängig

Ingrid Kraus ist noch völlig unabhängig, sehr agil, fährt nach wie vor selbst mit dem Auto, kauft ein, kocht regelmäßig und hält ihren Haushalt in Ordnung.

Ihre liebsten Freizeitbeschäftigungen waren Gartenarbeiten und Stricken. Unter den gefertigten Kleidungsstücken befanden sich auch schöne Trachtenjacken . Ganz besonders freute sich die Jubilarin über den Besuch und die Glückwünsche der Zweiten Bürgermeisterin Sabine Rießner, die ein Geschenk überreichte und mit der sie sich angeregt unterhielt. thi