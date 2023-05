Zu einem wahren Fußballfest entwickelte sich das zweite Kreisfinale der Grundschulen im Kleinfeldfußball auf der Schulsportanlage in Lichtenfels . Die zahlreich erschienenen Mitschülerinnen und Mitschüler sahen viele spannende Spiele, die von den beiden Schiedsrichtern Jonathan Müller ( SV Friesen ) und Vincent Lang (SC Steinbach am Wald) sicher geleitet wurden.

Der Titelverteidiger, die Grundschule Ebensfeld, setzte sich in der Vorrundengruppe A klar ohne Gegentor durch und qualifizierte sich zusammen mit Michelau und Marktzeuln für die Endrunde, während in der Gruppe B die Grundschule Hochstadt den Ton angab und zusammen mit Unnersdorf die Endrunde erreichte.

In der Platzierungsgruppe um die Plätze sechs bis neun gab die Grundschule Redwitz, unterstützt von zahlreichen Fans, den Ton an und erreichte den sechsten Platz. In der Finalgruppe kam es im letzten Spiel zwischen den beiden bis dahin ungeschlagenen Mannschaften aus Ebensfeld und Hochstadt zum Finale, das Ebensfeld knapp mit 1:0 für sich entschied und damit seinen Titel verteidigte.

Nach über drei Stunden Spielzeit ergab sich folgender Endstand: 1. Pater-Lunkenbein-Grundschule Ebensfeld, 2. Grundschule Hochstadt, 3. Johann-Puppert-Grundschule Michelau, 4. Ivo-Hennemann-Grundschule Unnersdorf, 5. Grundschule Marktzeuln, 6. Albert-Blankertz-Grundschule Redwitz, 7. Grundschule im Leuchsental Roth, 8. Adam-Riese-Grundschule Bad Staffelstein, 9. Grundschule „An der Göritze“ Schwürbitz.

Die Leiterin des Arbeitskreises „Sport in Schule und Verein“ Diana Neckermann überreichte zusammen mit Thorsten Sittig von der Sparkasse Lichtenfels Urkunden und Bälle an die Mannschaftsführer, Organisator Hans Tremel lobte die sportlich faire Einstellung der Spielerinnen und Spieler und überreichte den siegreichen Ebensfeldern den Wanderpokal des Staatlichen Schulamtes Lichtenfels zusammen mit einem Satz T-Shirts. ht