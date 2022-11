Es ist eine schöne Tradition, dass die Kinder der verschiedenen Grundschulen im Stadtgebiet den Weihnachtsbaum im Lichtenfelser Rathaus zur Adventszeit schmücken.

Dieses Jahr waren die Schülerinnen und Schüler der Grundschule am Markt in Lichtenfels an der Reihe. Das Ergebnis kann sich sehen lassen: Der Christbaum erstrahlt nun dank gold-, silber- und bronzefarbene Sterne, filigraner Papier-Weihnachtskugeln sowie schimmernder Nüsse in weihnachtlichem Glanz.

Bürgermeister Andreas Hügerich war vom festlich geschmückten Christbaum beeindruckt und bedankte sich herzlich bei den Schülerinnen und Schülern sowie den Lehrkräften für die schöne Atmosphäre, die ihre Basteleien in den Rathäusern verbreiten. red