Endlich ist es so weit, die Marktschreier sind in Lichtenfels auf dem Marktplatz los: von Freitag, 4. November, bis einschließlich Sonntag, 6. November, jeweils Freitag und Samstag von 10 bis 19 Uhr sowie am Sonntag von 10 bis 18 Uhr.

Der amtierende deutsche Meister und das lauteste Lebewesen der Welt (bestätigt in der TV-Sendung „Galileo“), Wurst-Achim, trifft auf Deutschlands größten Käsehändler.

Umfangreiches Angebot

Außerdem sind in Lichtenfels mit dabei: Nudel-Kiri, der italienische Nudel-Marktschreier, Käthe-Kabeljau, der bekannte Riesenfischimbiss sowie der überdimensionale Truck von Aal-Hinnerk und Käse-Mai. Milka-Maxxx bringt Milka satt in die Stadt.

Für das leibliche Wohl sorgen Imbiss- und Getränkestände. Für jeden ist etwas dabei. Am Freitag, 4. November, um 11 Uhr findet die Eröffnung mit Wurst und Fisch sowie Freibier für alle Anwesnenden statt. red