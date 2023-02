Fasching war angesagt für die Schülerinnen und Schüler der ersten bis zur sechsten Klasse an der Albert-Blankertz Grund- und Mittelschule. Alle kamen schon mit einem ganz anderen Gefühl am Morgen und in froher Erwartung in die Schule. Die Schulturnhalle war faschingsgemäß und bunt mit Hilfe der Kreativ-AG geschmückt worden. Der Elternbeirat spendierte frisches Popcorn für die Schülerinnen und Schüler und etliche Eltern steuerten Kuchen, Muffins und Süßes bei, sodass sich die Kinder an einem vielfältigen Faschingsbüffet bedienen konnten.

Bunte Kostümparade

Die gängigen Faschingssongs sorgten für eine lockere Stimmung. Alle Schülerinnen und Schüler hatten sich große Mühe gegeben, um sich zu kostümieren. Auf dem Laufsteg präsentierten sie sich den Mitschülerinnen und Mitschülern . Etliche Prinzessinnen waren dabei, sowie auch Piraten, Detektive, eine Braut, Geistermädchen und Phantasiefiguren. Nicht fehlen durften Katzen, Feen und Polizisten. Begeistert waren alle beim Schulflashmob, dem „Klatsch-Patsch-Tanz“ dabei und auch der Polonaise schlossen sich viele an. Etliche Klassen hatten sich an der Programmgestaltung beteiligt und erhielten den verdienten Beifall nach ihrer Darbietung. che