An der wohl größten Naturschutzaktion im Landkreis Lichtenfels, wenn nicht sogar in ganz Oberfranken , beteiligten sich in den vergangenen Tagen insgesamt 300 Bürgerinnen und Bürger im gesamten Gemeindegebiet von Ebensfeld , vom Eggenbach bis in den Kellbachgrund.

Vor allem bei den Jüngsten war die Begeisterung für die Müllsammelaktion „Ramadama“ der Marktgemeinde und die vom Bund Naturschutz mitunterstützte Aktion „Mein Main muss sauber sein“ riesengroß, so dass allein über 200 Kinder und Jugendliche engagiert mit anpackten, um achtlos weggeworfene Dinge aus der Natur zu sammeln.

Bürgermeister Bernhard Storath staunte nach der zweistündigen Aktion nicht schlecht, war aber auch sichtlich schockiert, wie viel Müll in so kurzer Zeit in der Landschaft gefunden wurde.

Über den Bauhof Ebensfeld mussten schließlich 60 Müllsäcke à 120 Liter voller Plastikteile und Flaschen, aber auch Autoreifen entsorgt werden.

Viele Helferinnen und Helfer ließen sich nach der Müllsammelaktion am Bauhof noch eine Brotzeit schmecken, die der Markt Ebensfeld netterweise spendiert hatte. ow