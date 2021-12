Das Corps Saint Lazarus Deutschland (CSLD) zählt schon seit 2010 zu den verlässlichen Spendern der Tafel Burgkunstadt . Auch in diesem Jahr übergaben die Spender bei der letzten Ausgabe vor Weihnachten eine großzügige Spende in Höhe von 1500 Euro. Wegen der Corona-Pandemie überbrachte Sven Dietel vom CSLD die Spende alleine. Er dankte allen Mitgliedern, Freunden und Gönnern des CSLD für die großartige Unterstützung der Weihnachtsaktion.

Beliebter Räucherschinken

In diesem Jahr haben Sven Dietel und seine Frau Katja Süßigkeiten für alle Tafelkinder sowie Wurstwaren für die Lebensmitteltüten sortiert nach der Größe der Haushalte eingekauft und eingetütet. Ein frischer Räucherschinken, der alljährlich von Herrn Dietel senior vorbereitet und geräuchert wird, ist bei den Tafelkunden besonders beliebt, erzählte Tafelvorsitzender Herbert Mayer schmunzelnd. Mit diesen Geschenken machen die Initiatoren den Tafelkunden alljährlich eine große Freude . Das Corps Saint Lazare ist eine private Hilfsorganisation, alle Mitglieder des Lazarus-Ordens sind ehrenamtlich tätig. Sie haben sich auf die Fahnen geschrieben, anderen Menschen Freude zu machen, Katastrophenhilfe zu leisten sowie für behinderte Menschen und Obdachlose zu sorgen. „Überall dort, wo Menschen in unserer zivilisierten Welt Hilfe und Unterstützung brauchen, kann und will die Lazarus-Gemeinschaft helfen“, sagte Sven Dietel. Herbert Mayer, Vorsitzender der Tafel Burgkunstadt bedankte sich im Namen aller Tafelkunden für die Weihnachtsgaben. Ingrid Kohles