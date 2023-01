Es war ein schönes Bild, als zu Beginn des Gottesdienstes am Dreikönigstag Stadtpfarrer Gerhard Möckel und fast 40 Sternsinger in die Pfarrkirche St. Martin eingezogen waren. Sie hatten in den vorderen Reihen der Pfarrkirche Platz genommen, um Gottesdienst zu feiern, bevor sie den Segen Gottes hinaus zu den Menschen in ihren Wohnungen und Häuser brachten.

Wie deutlich hier die Botschaft Gottes wird, zeigt sich, als Pfarrer Gerhard Möckel sagte: „Das größte Geschenk der Weihnachtszeit ist das Kind in der Krippe.“ Den Gottesdienst hatten Sopranistin Evi Kral und Udo Dauer an der Orgel ausgestaltet. Nach dem Segnen von Wasser, Salz, Kreide und Weihrauch zogen die Kinder hinaus, wo sie von den meisten Familien und Bewohnern positiv aufgenommen wurden und so auch den Segen in die Häuser brachten.

Insgesamt haben in diesem Jahr in der Pfarrei Weismain elf Gruppen mit 38 Sternsingern 5399,51 Euro gesammelt. red