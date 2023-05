Ein sonniger Vormittag, zahlreiche Gäste aus nah und fern und insgesamt zwei tolle Tage prägten die Feierlichkeiten zum 100-jährigen Bestehen der Herz-Jesu-Kapelle in Wunkendorf .

Lange mussten die Bewohner um dieses Gotteshaus kämpfen, denn bereits 1840 wurden die ersten Pläne dafür geschmiedet. Im Jahre 1914 wurden die Pläne durch den damaligen Vorsitzenden des bereits gegründeten Kapellenbauvereines, Johan Will, konkretisiert. Da es aber in der Umgebung schon viele Kirchen gab, war von höherer Stelle keine Unterstützung zu erwarten. 1921 wurde Geld gesammelt und Material zusammengetragen, denn die Tragödie des Ersten Weltkrieges hatte eine neue Möglichkeit eröffnet.

So wurde zum Gedenken an die vielen Gefallenen eine „Kriegergedächtniskapelle“ errichtet. 1923 erfolgte die Einweihung. Als Patrozinium wählte man das „Heiligste Herz Jesu “. Die so entstandene Ortskirche wurde zum Mittelpunkt des Ortslebens.

Dass so etwas gefeiert werden muss, versteht sich von selbst. Und der kleine Ort im Jura hatte sich besonders herausgeputzt. Höhepunkt war natürlich der Dankgottesdienst, zu dem viele besondere Gäste gekommen waren. Mit den Ortsvereinen der Feuerwehr, dem Gartenbauverein und den kirchlichen Gremien ging es zunächst in einem festlichen Zug, angeführt von der Blaskapelle Modschiedel, vom Feuerwehrhaus durch den Ort zur kleinen Herz-Jesu-Kapelle. Erzbischof em. Ludwig Schick war gekommen, um zusammen mit Stadtpfarrer Gerhard Möckel den Gottesdienst zu zelebrieren.

Guter Draht nach oben

Ludwig Schick bemerkte schmunzelnd, dass sein Draht nach oben immer noch gut funktioniere, schließlich habe er das gute Wetter mitgebracht. Die Kapelle in Wunkendorf sei in einer Zeit des Krieges in Europa gebaut worden. Auch heute gebe es wieder einen Krieg, der möglichst bald durch Versöhnung beendet werden sollte. Diese Versöhnung unter den Menschen hätten Jünger in die Welt getragen. Wer um Frieden bitte, müsse ihn aber auch halten. Es gehe darum, füreinander da zu sein, in der Familie, in der Gesellschaft bis hin zu den höchsten politischen Gremien.

Auch wenn wir oft fremdbestimmt seien, sollten wir gerade als Christen die Verbindung zum liebenden „Herzen Jesu “ suchen. Ein Miteinander in diesem Sinne sei wichtiger als ständige Fake News, die nicht weiterführen.

Bei der anschließenden weltlichen Feier zeigte sich Ludwig Schick als leutseliger Bischof. Gemeinsam mit allen Gästen feierten die Wunkendorfer den besonderen Weihetag ihres Gotteshauses vor 100 Jahren. rdi