Bad Staffelstein / Herreth – Unter freiem Himmel laden die evangelischen Kirchengemeinden Bad Staffelstein und Herreth zu ihren Gottesdiensten an Christi Himmelfahrt ein. Unter der Überschrift „Himmelfahrts-Vatertags-Gottesdienst“ findet der Gottesdienst in Herreth am Donnerstag, 13. Mai, um 9 Uhr neben der Jakobuskirche statt. Um 10.15 Uhr feiert die Kirchengemeinde Bad Staffelstein neben der Dreieinigkeitskirche „unterm Buchenbaum“ am Georg-Herpich-Platz. Bei schlechtem Wetter werden die Messen jeweils in den Kirchen abgehalten. Musikalisch ausgestaltet wird der Gottesdienst von einem kleinen Posaunenensem­ble. Die Gesamtgestaltung liegt in den Händen von Pfarrer Matthias Hagen. Es wird darauf hingewiesen, dass die Corona-Sicherheitsauflagen für Gottesdienste gelten. red