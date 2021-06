Alle Gläubigen sind zu den Werktags-Gottesdiensten eingeladen, die ab Dienstag, 8. Juni, wieder stattfinden. In Anbetracht der kleinen Räume in den Kapellen sind nur wenige Teilnehmer erlaubt. Deshalb wird um Anmeldung im Pfarrbüro (Telefon 09571/2239) zu den Werktags-Gottesdiensten geben. Bei zu geringer Anmeldung wird rechtzeitig telefonisch abgesagt. Die Termine der Gottesdienste : Burgbergkapelle, Montag, 14., 21. und 28. Juni, jeweils um 18 Uhr; Kapelle Unterwallenstadt, Dienstag, 8. und 22. Juni, jeweils um 18 Uhr; Kapelle Oberwallenstadt, Dienstag 15. und 29. Juni, jeweils um 18 Uhr; Kapelle im Pfarrzentrum am Donnerstag 10., 17., 24. Juni und 1. Juli, jeweils um 8 Uhr. Die Pandemie-Regeln bei Gottesdienstbesuchen sind zu beachten. red