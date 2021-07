Am Sonntag, 18. Juli, feiert die evangelische Kirchengemeinde Buch am Forst ihr Kirchweihfest mit einem Gottesdienst um 9.30 Uhr rund um die Kirche . Zelebriert wird die Messe von Diakon Marco Schindler und Pfarrerin Tanja Vincent. In diesem Gottesdienst wird Diakon Schindler von seiner Stelle als Jugendreferent in der Region Mitte im Dekanat Michelau verabschiedet. Musikalisch wird der Gottesdienst von Jugendreferent Reiner Babucke mit einer Projektband begleitet. Die Schneyer Kirchengemeinde ist zur Messe eingeladen. red