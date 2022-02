Im kommenden Jahr findet der Deutsche Evangelische Kirchentag in Nürnberg statt. Am Sonntag, 12. Februar, wird dazu in vielen Gemeinden ein Gottesdienst gefeiert, der schon jetzt darauf aufmerksam machen und Interesse wecken will. Im Mittelpunkt steht ein Wort aus Psalm 31: „Meine Zeit steht in deinen Händen.“ Unsere Zeit mit den verschiedenen Problemen wird thematisiert, aber auch hinterfragt, was in den vertrauten Worten alles steckt. Zu abwechslungsreichen Gottesdiensten in der St.-Maria-Kirche in Schney um 9 Uhr und in der Maria-Magdalenen-Kirche in Buch am Forst um 10.30 Uhr wird eingeladen. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich, ebenso auch kein Nachweis. Es besteht FFP2-Maskenpflicht. red