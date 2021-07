Das Alte ist vergangen, siehe Neues ist geworden: Anlässlich des Gedenktages von Maria Magdalena lädt der Frauenbund Banzgau am Donnerstag, 22. Juli, um 19 Uhr in die St.-Laurentius-Kirche in Altenbanz ein. Im Anschluss ist noch eine Brotzeit im Garten hinter der Kirche unter Einhaltung der Hygienevorschriften. red