Am heutigen Mittwoch findet um 19 Uhr zum Anlass und Gedenken an „Martha, Maria und Lazarus, die drei Geschwister in Bethanien“ ein Gottesdienst im Freien auf dem Veitsberg statt. Bei schlechtem Wetter wird der Gottesdienst mit beschränkter Besucherzahl in der Veitskapelle abgehalten. red