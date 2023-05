Zu einem Feldgottesdienst anlässlich des Festes „ Christi Himmelfahrt “ laden die evangelisch-lutherischen Kirchengemeinden Burgkunstadt und Altenkunstadt /Strössendorf am Donnerstag, 18. Mai, auf das Plateau Kordigasts ein.

Der Gottesdienst beginnt um 10 Uhr und wird von den Posaunenchören beider Gemeinden musikalisch ausgestaltet. Während der Predigt wird eine Kinderbetreuung angeboten. Es werden Bänke aufgestellt, so dass auch ältere Gläubige die Andacht unter freiem Himmel mitfeiern können.

Kostenloser Busfahrdienst

Für Gemeindeglieder, die eine Fahrgelegenheit benötigen, bieten die Pfarrämter einen kostenlosen Busfahrdienst an. Abfahrt ist um 8.50 Uhr in Maineck an der Bushaltestelle. Anschließend werden folgende Haltestellen angefahren: Prügel (Kreuzung), Baiersdorf (Bushaltestelle), Altenkunstadt (Marktplatz), Burgkunstadt (Raiffeisen-Parkplatz und Kfz-Service Herbst), Weidnitz (Feuerwehrhaus), Neuses (Untere und Obere Bushaltestelle), Strössendorf (Brunnen), Altenkunstadt (Mainbrücke) und Röhrig (Kreuzung).

Für die Rückfahrt im Anschluss an den Gottesdienst stehen Gemeindebusse zur Verfügung. Bei schlechtem Wetter findet der Himmelfahrtsgottesdienst für beide Kirchengemeinden in der Kordigast-Gaststätte „Steinerne Hochzeit“ statt. bkl