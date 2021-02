Die evangelische Kirchengemeinde lädt am Sonntag, 7. Februar, um 9.30 Uhr zum Gottesdienst in die Christuskirche ein. Er steht unter dem Motto: "Eine Ansage gegen den Frust" und wird von Monika Schneider (Solistin) und Thomas Meyer (Orgel) musikalisch ausgestaltet. Für die Teilnahme am Gottesdienst wird um telefonische Anmeldung im evangelischen Pfarramt gebeten (Telefon 09572/1579). red