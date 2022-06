Der Unternehmer und Steinmetzmeister Michael Kerner aus Bad Staffelstein erhielt den goldenen Meisterbrief von Christoph May, Obermeister der Steinmetz- und Bildhauerinnung. „Wir gratulieren ganz herzlich zu vielen Jahren Treue zum Steinmetzhandwerk und freuen uns, einen so verdienten Steinmetzmeister in unseren Reihen zu haben“, sagt May. Er überreichte als Obermeister der Steinmetz- und Bildhauerinnung Bamberg, Forchheim, Lichtenfels den goldenen Meisterbrief. Diese Auszeichnung der Handwerkskammer würdigt die Lebensleistung. Er wird an Handwerkerinnen und Handwerker verliehen, die das 65. Lebensjahr vollendet haben, eine mindestens 30-jährige ununterbrochene selbstständige Tätigkeit nachweisen und zur Führung des Meistertitels berechtigt sind.

Michael Kerner ist seit 1987 in der Handwerksrolle eingetragen. Seit seiner Meisterausbildung ist er im traditionsreichen Betrieb seiner Familie tätig, dem Steinmetzbetrieb Andreas Kerner. Das 1931 gegründete Unternehmen ist in der Region für seine Steinmetz- und Bildhauerarbeiten bekannt und geschätzt. Dazu zählen individuell gefertigte Grabsteine. Ein weiterer Bereich des Unternehmens sind Natursteinarbeiten. Dazu zählt auch die Restaurierung von denkmalgeschützten Gebäuden und privaten Objekten aus Naturstein. Seit Generationen befindet sich das Unternehmen in Familienhand und die über 90-jährige Tradition geht weiter: Mit Nadine Kerner und Diana Kerner sind bereits die Töchter in der Geschäftsführung. red