Zum Ehrungsabend der Gemeinde Michelau begrüßte Bürgermeister Jochen Weber eine Vielzahl verdienter Bürger im großen Sitzungssaal des Rathauses. Einige Bürger konnten an diesem Abend die Johann-Puppert-Medaille in Bronze in Empfang nehmen: Waldemar Backert zum Beispiel für sein großartiges Engagement um die Korbmacherkunst in der Gemeinde. Auch Ernst Schmidt , unermüdlicher Archivar und Heimatforscher, konnte sich über die Auszeichnung freuen, zudem Herbert Fleischmann, Architekt aus Schwürbitz, als Aktiver und Förderer in vielen Vereinen der Großgemeinde. Nicht aus dem Vereinsleben in Schwürbitz wegzudenken ist Bernhard Härtel, die gute Seele des TV Schwürbitz. Die Idee, Organisation und Durchführung des Schwürbitzer Weihnachtsmarktes war sein Werk, ebenso die „Kerwesmeile“.

Die Johann-Puppert-Medaille in Silber ging in diesem Jahr an Manfred König, ebenfalls aus Schwürbitz. Bekannt und benannt als der „Motor und Manager“ der Theatergruppe Schwürbitz, damals als Vorstand, heute als Planungsrat.

Höchste Auszeichnung

Nur sehr wenige Michelauer Bürger , berichtete der Bürgermeister , seien bislang mit der höchsten Auszeichnung der Korbmachergemeinde geehrt worden, mit der Johann-Puppert-Medaille in Gold. In diesem Jahr könne er nun wieder diese Medaille überreichen, an einen Mitbürger, der mit seinem großen sozialen Engagement beispielhaft und einmalig in Michelau sei: Dr. Roland May.

Vierzig Jahre als Arzt in Michelau tätig, war er nebenher auch außerhalb seiner Praxis sehr aktiv. Er förderte die Ausbildung innerhalb des BRKs und setzte sich frühzeitig für die Installation des Notarztdienstes innerhalb des Landkreises ein. Als Notarzt und leitender Notarzt stand er Jahrzehnte lang an vorderster Front und trieb die flächendeckende ambulante Versorgung und Notfallversorgung voran. Als Vorsitzender des ärztlichen Kreisverbandes setzte er sich auch auf Verwaltungsebene für die ärztlichen Kollegen ein. Nicht zuletzt durch die räumliche Nähe zum Feuerwehrhaus war er auch als Feuerwehrarzt tätig. In zahlreichen Vereinen des Ortsgebietes ist er Mitglied, bei der Feuerwehr auch Ehrenmitglied.

Sichtlich gerührt nahm Dr. Roland May die Johann-Puppert-Medaille in Gold entgegen. Er bedankte sich auf das Herzlichste, nicht zuletzt mit einer großzügigen Spende für die Stiftung „Unser Michelau “.

Anschließend erfolgte noch die Ehrung verdienter Bürgerinnen und Bürger , in den Sparten Sport und Geflügelzucht. So erhielten Dankesworte und ein Präsent Louis und Anna König, Melanie und Stefan Imhof, Kurt Herbig sowie Thorsten Wuttke. hf