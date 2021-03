Zu den Artikeln "Wird Lichtenfels Hot-Spot der Querdenker?" und "Schweigen und eine Plakataktion" (FT vom 6. März) erreichte uns diese Meinung:

Gewalttätig wollten die burischen und britischen Machthaber die Freiheit in Südafrika und in Indien unterdrücken. Gewalttätig versuchten weiße Amerikaner, afroamerikanische Mitbürger von politischer Mitwirkung abzuhalten. Die Antwort auf die Gewalt: der gewaltlose Widerstand eines Gandhi (getötet 1948), eines M. L. King (getötet 1968) oder Nelson Mandelas.

Roger Schutz (gestorben nach Attentat 2005) brachte zwei sehr widersprüchliche Dinge unter der Überschrift "Kampf und Kontemplation" zusammen: Zum Bereich Kontemplation gehört das Schweigen. Schweigen, um in der Stille Gott reden zu lassen, sich selbst infrage zu stellen, neue andere Möglichkeiten zu finden, neue Antworten. Schweigen ist eine sehr aktive Methode auch des politischen Widerstandes. Das Schreien, Brüllen ist Gewalttätigkeit. Im Deutschen gibt es die Redewendung "Wer schreit, hat Unrecht". Ist richtig und ist nicht richtig. Ist richtig wie "Bellende Hunde beißen nicht", denn sie können zwar beißen, wenn das Bellen verstummt, kein Hund kann aber gleichzeitig bellen und beißen. Im Menschenleben gibt es die "schreiende Stille".

Angeblich gibt es in der Hauptstadt Berlin Straßenzüge, in die die Berliner Polizei nicht hineingeht - es wird angeblich als Deeskalation schöngeredet: als "lasst die Gangster doch Gangster sein", nur kein Aufruhr . Wer weg will, muss halt umziehen, findet er keinen Wohnraum , muss er um des Friedens Willen eben leiden. Die bayerische Polizei , die ordentliche und rechtsstaatliche , ist angeblich weit davon entfernt, rechtsfreie Räume hinzunehmen - da wird es dann Gnade vor Recht genannt.

Eine Kundgebung in der Stadt Lichtenfels , vor dem Rathaus , bei der es nicht wirklich rechtskonform abging (Kennzeichnung der Ordner, der Abstand und andere Nebensächlichkeiten), wurde nicht aufgelöst oder der Veranstalter genötigt, sich an Recht und Ordnung zu halten. War es an dem Samstag auf dem Schützenplatz anders? Gnade vor Recht - ein guter Grundsatz eigentlich, sofern er immer gilt und nicht nur für eine Seite, die schreit und dadurch Furcht und Schrecken verbreitet.

Was bleibt, ist Schweigen. Was bleibt, ist auf Mitmenschlichkeit, Rücksichtnahme, wirklich gesunden Menschenverstand, der sich an Wissenschaft orientiert, und Rechtskonformität (die legal, nicht unbedingt moralisch/ethisch einwandfrei oder nachvollziehbar) zu setzen. Dem Leben in Buntheit dienen, ist der Kampf, von dem Frere Roger schrieb und auch sprach. Unterschiedlich ist die Methode dazu, Schweigen ist eine davon.

Ralph Peter Zettler

Michelau