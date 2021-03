Zweifach geimpft, mit guter Laune und in passabler Verfassung feierte kürzlich Babette Thiem ihren 100. Geburtstag . Die gebürtige Marktzeulnerin, die nach dem Krieg nach Schwürbitz zog, lebt seit drei Jahren im BRK-Heim in Wolnzach (Oberbayern). Dorthin, in die Wahlheimat von Enkelin Kristin, wollte Babette Thiem auf eigenen Wunsch. So oft es geht, besucht sie Tochter Thea. Auch Sohn Herbert sowie Hans, Neffe und Patenkind kamen zeitversetzt zum Geburtstag , um zu gratulieren.

Die vielen Glückwünsche und Geschenke, vor allem aus der Heimat Schwürbitz (darunter vom amtierenden Bürgermeister Jochen Weber und Landrat Christian Meißner ) machten Babette Thiem froh und stolz. Sie weiß, dass sie "daheim" nicht vergessen ist. "Babedd", wie sie immer genannt wurde, heiratete 1943, mitten im Krieg, ihren Mann Johann "Hanni" Thiem , der 2011 verstarb. Aus der Ehe gingen drei Kinder hervor, und mittlerweile hat Babette Thiem vier Enkel und drei Urenkel. Ferner hatte sie in schwieriger Zeit zwei Neffen nach Kräften unterstützt.

Ihren Ehrentag konnte Babette Thiem gleich zweimal feiern. Zum einen im Heim, wo eigens für diesen Anlass dekoriert worden war und dann mit ihr gesungen wurde. Den Nachmittag verbrachte sie dann bei ihrer Enkelin Kristin und deren Mann Andreas; die beiden verwöhnten "die Oma" mit Torte und Eierlikör. Als Festmahl wünschte sich die Jubilarin "Grüna Gebackena" (Kartoffelpuffer) mit selbst geputzten Bohnen.

Auch aus den Schwürbitzer Vereinen erreichten die Seniorin Glückwünsche. So ist sie seit Jahren ältestes aktives Mitglied des Turnvereins, worauf auch Vorsitzender Bernhard Härtel stolz ist. Noch mit 97 Jahren hat Babette Thiem mit ihrer Gruppe geturnt und ist dazu natürlich auch zu Fuß zum TV-Heim gelaufen. Sie ist auch Mitglied beim Obst- und Gartenbauverein, Frauenverein und bei der KAB. Die gläubige Kirchgängerin, die in Schwürbitz gegenüber der katholischen Kirche wohnte, wollte als Mädchen Handarbeitsschwester werden. Ersatzweise lernte sie Näherin, und diese Tätigkeit sowie das Häkeln und Stricken blieb auch, solange das Augenlicht mitspielte, ihre Hauptbeschäftigung. Kunstvolle Handarbeiten, auch im großen Stil, entstanden in ihren Händen, und so mancher Freund und Nachbar hat ein personalisiertes Kissen von "Babedd" daheim. Sie singt immer noch gerne und erzählt von vielen Erlebnissen. Etwa davon, dass sie als Zwölfjährige einen zehnjährigen Jungen vor dem Ertrinken gerettet und aus der Rodach gezogen hatte, der ihr bis ins hohe Alter dankbar war.