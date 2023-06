Jeder Gast, der in der Kurstadt übernachtet, erhält von seinem Vermieter eine Gästekarte, mit der er während seines Aufenthaltes zahlreiche kostenlose oder ermäßigte Leistungen in Anspruch nehmen kann. Als besonderes Highlight können die Gäste jedes Jahr an einer Verlosung teilnehmen.

Im Beisein von Anne Maria Schneider , Leiterin des Kur- & Tourismus Service, zog Thermenkönigin Vanessa I. aus insgesamt 4373 Gästekarten nun die zehn glücklichen Gewinner.

Der erste Platz belohnt die Gäste mit einer Übernachtung für zwei Personen inklusive Frühstück im Doppelzimmer Comfort des Best Western Plus Kurhotels . Die Zweitplatzierten dürfen sich über das Wellness-Arrangement „Ein schöner Tag am Meer“ inklusive zwei Massagen in der Obermain Therme freuen.

Der dritte Preis umfasst fünf Gutscheine für jeweils drei Stunden Entspannung in der beliebten Therme. Den vierten Platz belegt eine exklusive Hydrojet-Massage im Theramed Zentrum für Therapie und Gesundheit, für die der Gewinner fünf Gutscheine erhält. Für den fünften Platz gibt es Einkaufsgutscheine der Adam Riese Unternehmensgruppe im Wert von 50 Euro. Der Gewinner des sechsten Platzes erhält zwei Gutscheine für den Waldklettergarten Banz.

In der Metzgerbräu Hausbrauerei Reichert in Uetzing kann der siebte Gewinner seinen Gutschein im Wert von 30 Euro einlösen. Für den achten Platz gibt es zwei wohltuende 20-minütige Massagen in der Reha-Klinik Lautergrund. Der neunte Platz wird mit einem Verzehrgutschein im Wert von 20 Euro für das Restaurant „Alte Mühle“ in Horsdorf belohnt. Der zehnte Gewinner darf sich über zwei Tageseintrittskarten für Erwachsene in das actionreiche Sport- und Spaßbad Aqua Riese freuen.

Die Gewinner werden schriftlich benachrichtigt. red