Am Donnerstagnachmittag kontrollierten Zivil-Beamte der Polizeiinspektion Lichtenfels in der Bäckergasse einen polizeilich bekannten 20-Jährigen und fanden einen angerauchten Joint. Da der junge Mann keinerlei Angaben zur Herkunft der Betäubungsmittel machen wollte, wurde er nach Vernehmung vor Ort wieder entlassen und der Joint sichergestellt. Nur wenige Minuten später fiel derselbe junge Mann bei einem Ladendiebstahl in einem nahe gelegenen Drogeriemarkt auf. Hier entwendete er eine Handyhülle im Wert von rund 20 Euro. Nach der Sachbearbeitung auf der Dienststelle lief der Mann in Richtung Innenstadt. Gegen 17.45 Uhr fiel er einer Streifenbesatzung in der Coburger Straße auf, wo er nun ein blaues Kinderfahrrad der Marke Challenge, Typ Premium, dabei hatte. Offenbar hatte er das Rad von der Polizeiinspektion auf dem Weg in die Coburger Straße gestohlen. Der rechtmäßige Besitzer möge sich bei der Polizeiinspektion Lichtenfels unter Telefon 09571/9520-0 melden. pol