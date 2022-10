Die langjährigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Seelsorgebereiches Obermain-Jura standen bei der Vorabendmesse in der katholischen Pfarrkirche von Altenkunstadt diesmal ebenso im Mittelpunkt wie viele Mitchristen, die sich weiterhin dieser Aufgaben annehmen werden.

Zu Beginn des Gottesdienstes richtete Pfarrer Gerhard Möckel zunächst den Blick in die Natur. So wie alljährlich Frühling, Sommer, Herbst und Winter für Veränderungen im Jahreslauf sorgen, sei es auch im mitmenschlichen Zusammenleben. Veränderung gehe natürlich auch nicht an der Kirche einfach vorüber.

Trotz allem sollte sich aber jeder in der Familie, am Arbeitsplatz und in der Kirche nicht entmutigen lassen, Zeugnis für den Glauben abzulegen und diesen zu leben.

Neue Mitarbeiter

Zusammen mit dem Vorsitzenden des Seelsorgebereiches, Norbert Kraus, konnten danach Gabi Vonbrunn, Altenkunstadt , Anton Dietz, Arnstein, Hedwig Scheitler und Elias Popp, Burgkunstadt, sowie Annemarie Steger und Uwe Dück, Weismain, verabschiedet werden.

Die neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus den Pfarreien im Seelsorgebereich sind künftig Albert Spörlein, Arnstein, Barbara Firnschild und Thomas Geldner, Altenkunstadt , Elisabeth Friedlein und Nathalie Kempf , Burgkunstadt, Heidi Stehl, Maineck, Verena Deerberg, Mainroth, Günter Herold, Modschiedel, Sieglinde Donath und Norbert Kraus, Weismain, und Karina Schmitt, Kirchlein.

Vorsitzender Norbert Kraus und seine Stellvertreterin Heidi Stehl gehören als Vertreter den weiteren Gremien wie dem Dekanatsausschuss, der Pastoralkonferenz bzw. dem Diözesanrat an, während Anita Rauch die Vertreterin der Gesamtkirchenverwaltung ist.

Zusätzlich Aufgaben innerhalb der katholischen Verbände werden von Angela Lohmüller, als Vertreterin von Caritas , bei der Erwachsenenbildung von Gabi Denscheilmann und von der Fachstelle für die katholische Kinder- und Jugendarbeit von Jutta Gaube und Corinna Schnapp übernommen. dr